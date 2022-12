Goleiro da Croácia defende três pênaltis e avança para as quartas da Copa

Com uma vitória sobre o Japão por 3 a 1 nos pênaltis, depois de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a Croácia e avançou para as quartas de final da Copa do Qatar. Os croatas, atuais vice-campeões do mundo, duelarão na sexta-feira (9) contra o vencedor de Brasil x Coreia do Sul para tentar ir às semifinais.

O triunfo no mata-mata de oitavas manteve a série de resultados positivos da Croácia em jogos decididos depois dos 90 minutos (mais acréscimos) do tempo normal de jogo. No Mundial russo, eliminou Dinamarca (oitavas de final) e Rússia (quartas de final) nos pênaltis e a Inglaterra (semifinal) na prorrogação.

A Croácia interrompeu uma campanha japonesa surpreendente, com vitórias na fase de grupos sobre os campeões mundiais Alemanha e Espanha, as duas vezes de virada, por 2 a 1. Já a eliminação mantém a escrita japonesa de jamais passar do primeiro mata-mata. Foi a quarta queda nas oitavas de final, como ocorrera em 2002, 2010 e 2018. Acesse também: Professores seguem em greve por reajuste previsto em lei

