Grupo de teatro Fulano di Tal realiza 8ª Mostra de Teatro ao som de Roberto Carlos

O grupo de teatro Fulano Di Tal deu início, neste fim de semana, a 8ª Mostra Fulano di Tal de Teatro, com 19 dias de programação. Neste domingo (4), às 20h, no espaço da Cia, levou ao palco o espetáculo “À Sombra do Salgueiro-Chorão: O desfecho Shakespeariano de Ofélia ao som do rei Roberto Carlos”, que é a peça de encerramento da Oficina de Dança-Teatro, que foi realizada pela companhia no decorrer deste ano.

No espetáculo, o famoso relato da Rainha Gertrudes acerca do desfecho trágico da jovem Ofélia, no clássico shakespeariano “Hamlet”, ganha, através da perspectiva dos artistas-criadores, uma poética contemporânea embalada pelos, também clássicos, sucessos românticos do Rei Roberto Carlos.

O produtor, diretor, dramaturgo e ator do Fulano Di Tal, Edner Gustavo, explica que a mostra é sempre o fechamento, o “grand finale” do ano. “A mostra é sempre uma comemoração do nosso ano, é um momento importante do nosso ano, no qual a gente coloca todos os nossos espetáculos, processos, desejos, amigos, espetáculos dos amigos juntos, uma grande festa nossa, do Fulano di Tal, e essa festa sempre se completa com o público.”

Gustavo comenta que embora já seja algo que a companhia faz todos os anos, esta edição de 2022 tem um quê de especial. “A mostra desse ano está sendo muito especial, a gente está comemorando os 20 anos – ou melhor, quase 20 anos – 19 anos de história, as gente está comemorando esses ciclos e trajetória dessa caminhada nossa, desses 20 anos de existência, resistência, e já dando um pontapé inicial para o nosso ano 20”, pontua o diretor.

Segundo o dramaturgo, a colaboratividade dá o tom e agrega ainda mais à comemoração. “É uma mostra comemorativa, na qual estaremos em processo, colocando os nossos processos para o público assistir, tendo essa troca, que para a gente é muito importante com os nossos espetáculos, e também uma festa com todos os nossos parceiros, todo mundo que está envolvido”.

Percorrendo bairros

Até o dia 6 de dezembro, no período da manhã, o grupo irá circular com a obra infantil ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´, por bairros da Capital, como Aero Rancho, Los Angeles, São Lourenço e Nova Lima. Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias.

Na trama, os irmãos Palmiro e Abílio, através da brincadeira, do lúdico e do teatro de objetos, contam histórias, cada um do seu jeitinho, e relembram suas aventuras no quintal de casa. Além do vovô Manoel, estão presentes Bernardo, Bugrinha, a Prof. Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e na trilha, com canções originais.

Programação até 21/12

Entre os dias 8 e 11 de dezembro, às 20h, no Espaço FdT, a 8ª Mostra Fulano di Tal de Teatro têm sequência e traz o espetáculo “O amor de Rosinha”, que será a apresentação de encerramento da Oficina de Teatro realizada pelo grupo Fulano di Tal.

Entre os dias 14 e 16, sempre às 20h, no Espaço FdT, a comemoração continua e desta vez, o grupo leva ao palco a obra “Seco”.

Nos dias 17 e 18, também às 20 horas, o grupo UBU encena “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi” e, no dia 19, às 20 horas, pelo seu canal do Youtube, o grupo de teatro Fulano di Tal transmite online a obra “Outros Dois”.

Por fim, nos dias 20 e 21 de dezembro, às 20 horas, o grupo encerra a mostra com a apresentação do espetáculo ´Do Bem-Amado´, em seu espaço cultural.

Público define o valor do ingresso!

Algo que chama a atenção nas ações do FdT, é que para os espetáculos que serão no espaço do Fulano di Tal a contribuição será espontânea, ou seja, o público paga se quiser e quanto quiser. Todas as contribuições serão revertidas para os artistas em cena e para melhorias do espaço cultural.

SERVIÇO: O espaço Fulano di Tal está localizado na rua Rui Barbosa, 3099; entre as ruas Cândido Mariano e Maracaju. Mais informações sobre a “8ª Mostra Fulano di Tal de Teatro” podem ser obtidas pelo Facebook, Instagram ou pelo telefone/whatsapp (67) 98129-7263.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado de MS.

