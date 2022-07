Idoso que atirou na cabeça do vizinho se entrega na delegacia com o advogado

Acompanhado do advogado, Donizete Ferreira Soares, 61, se apresentou na delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul na manhã desta terça-feira (26). Ele é o suposto autor do tiro que acertou a cabeça do vizinho no último fim de semana.

A policia conseguiu coletar depoimento da vítima via telefone celular, que disse que estava varrendo a calçada quando Donizete alegou que a vítima não poderia fazer isso, já que a calçada era dele. Em seguida, a vítima respondeu dizendo “nem a calçada você varre”, momento em que o autor entrou para dentro de casa e voltou já armado.

Logo a seguir, Donizete fugiu do local e passou a ser procurado pela polícia. O crime teve grande repercussão na cidade e hoje sua foto foi divulgada pela delegacia a todos os sites de notícias hoje como “procurado”. Já a vítima segue internada com o projétil alojado próximo a boca.

Ele teve a prisão preventiva decretada e ficará preso. Seu advogado de defesa está direcionando esforços para obter a liberdade provisória.