VÍDEO: Justiça busca idoso que atirou na cabeça de vizinho em MS

Foi decretada a prisão preventiva de Donizete Ferreira Soares, de 61 anos, que atirou contra a cabeça do vizinho de 41 anos em Chapadão do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande no último domingo (24). Uma limpeza de calçada teria sido o estopim para o crime e a vítima segue internada na Santa Casa da Capital com a bala alojada na cabeça. O idoso segue foragido.

A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário e informações sobre a localização do suspeito podem ser repassadas anonimamente pelo telefone (67) 3562-1210 da Polícia Civil.

O caso

O crime ocorreu no último domingo (24) e foi filmado por câmera de segurança de uma residência próxima ao fato. No vídeo a vítima realizava limpeza da calçada quando o autor aparece no quadro. No momento em que a filha da vítima abaixa para jogar uma pedra fora o autor realiza o disparo contra o vizinho.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima teria sido socorrida primeiramente por populares e levado para o hospital da região, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Testemunhas disseram que houve uma discussão antes do disparo entre autor e vítima. A policia foi chamada ao local e ao realizar buscas na casa do suspeito encontrou 01 caixa de munição da marca Águila de calibre .32, contendo 05 munições intactas e 02 cartuchos já deflagrados que foram encaminhados para a Delegacia de Chapadão do Sul.

A vítima, segundo testemunhas, teria pedido a autorização do vizinho para realizar a limpeza e poda de uma árvore, e que o autor teria concedido. A policia conseguiu coletar depoimento da vítima via telefone celular, que disse que estava varrendo a calçada quando o autor do crime alegou que não poderia fazer isso, já que a calçada era dele. Ele respondeu dizendo “nem a calçada você varre”, momento em que o autor entrou para dentro de casa e voltou já armado.

O home segue internado com o projétil alojado próximo a boca. Ele aguarda avaliação da fonoaudiologia e transferência para uma unidade hospitalar com otorrinolaringologista. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada e posse irregular de arma de fogo na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.