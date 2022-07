Programa ‘Saúde do Homem e da Mulher Rural’ irá promover diversas ações neste sábado em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, irá promover neste sábado (30), as ações do Programa ‘Saúde do Homem e da Mulher Rural’ no assentamento Taquaral. Em parceria com o Senar MS e Sindicato Rural de Corumbá, a iniciativa vai ser realizada na Escola Municipal Rural Polo Monte Azul das 7h às 14 horas.

Através das equipes da Secretária Municipal de Saúde, o programa irá oferecer atendimento médico clínico geral; atendimento odontológico; verificação de pressão arterial e glicemia capilar; vacinação para crianças e adultos; coleta de preventivo; testes ráoidos e orientações sobre IST; orientações sobre acidentes de trabalho na área rural com equipe do CEREST; orientações sobre zoonoses com equipe do CCZ e farmácia.

A ação contará ainda com ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, que levará esclarecimentos sobre MEI (Microempreendedor Individual); abertura, baixa, parcelamento de débito, atualização cadastral; informações sobre o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) – Selo e Comercialização de Produtos Animal. Também serão disponibilizadas informações sobre os Cursos oferecidos pelo Senar em parceria com a Prefeitura de Corumbá.

O programa também levará serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania com orientações sobre Benefícios Eventuais; BPC; aposentadoria rural; e demais auxílios. Também, serão oferecidos serviços do Procon Corumbá; Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá; Agetrat; Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) e Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.

Saúde do Homem e da Mulher Rural

O programa ‘Saúde do Homem Rural’ tem como objetivo gerar oportunidades de educação para a promoção da saúde e prevenção de doenças de homens do meio rural, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida; além de contribuir para a mudança e melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres do meio rural, com ações de educação em saúde e ampliação do acesso aos serviços disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde), em parceria com Secretarias de Saúde e Prefeituras.

