Idoso morre em acidente fatal na BR-267 em Rio Brilhante

Na manhã desta sexta-feira (16), um trágico acidente no KM-297 da BR-267, próximo ao município de Rio Brilhante, resultou na morte de Francisco Pereira Rodrigues, de 60 anos. O incidente ocorreu quando Francisco, que dirigia uma Fiat Strada, tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com uma carreta vazia. O impacto da colisão foi tão violento que a picape teve a frente completamente destruída, enquanto a carreta tombou e saiu da pista.

O sinistro foi comunicado à Polícia Civil pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 15h, conforme registrado em boletim de ocorrência. No documento, foi revelado que o motorista da carreta foi socorrido em estado grave, sendo retirado das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal de Rio Brilhante.

O boletim também trouxe à tona um fato preocupante: Francisco havia manifestado intenções contra a própria vida antes do acidente. De acordo com relatos de sua filha, Josiane França Rodrigues Oliveira, ele havia feito ligações durante a noite para uma conhecida, expressando o sofrimento emocional que enfrentava após uma recente separação. Francisco era gerente de uma fazenda em Nova Alvorada do Sul, onde residia.

Equipes da PRF, Polícia Civil, Perícia e Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas ao local do acidente. A pista precisou ser interditada por um período, mas um desvio foi criado, o que minimizou o congestionamento na região.

