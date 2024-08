Campo Grande tem plantão de vacinação neste fim de semana

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) estará plantões de vacinação neste sábado (17) e domingo (18), em Campo Grande. Serão ofertadas todas as vacinas, com exceção da BCG e da Dengue.

No sábado (17), o plantão acontece em dois pontos:

Shopping Norte Sul, na Avenida Ernesto Geisel, 2300, das 10 horas às 18 horas;

USF Tiradentes, localizada na Avenida José Nogueira Vieira S/N), das 7h às 16h45;

No domingo (18), o plantão de vacinação acontece:

USF Tiradentes, na Avenida José Nogueira Vieira s/nº, das 7h às 16h45.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram