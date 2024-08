Mulher dá facada superficial em marido durante discussão

De acordo com informações a mulher teria agredido o marido após ele gritar com ela.

No inicio desta tarde (16), uma mulher, de 21 anos, foi presa após esfaquear o marido durante discussão. O caso aconteceu no bairro Novos Estados, em Campo Grande.

De acordo com informações a mulher teria agredido o marido após ele gritar com ela. O corte não foi profundo, causou apenas um ferimento superficial no abdômen do rapaz, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Na delegacia a mulher afirmou ter medida protetiva contra o marido e o caso será investigado.

