TRE anunciam mudança de dois locais de votação para eleições 2024 em Campo Grande

Os eleitores da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande que votam na Escola Alternativa e na Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos terão novos locais de votação para as Eleições 2024. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulgou a mudança na tarde de sexta-feira (16), informando que as alterações são necessárias para atender melhor os eleitores e garantir o bom andamento do processo eleitoral.

Os 2 mil eleitores que votavam na Escola Alternativa, localizada na Vila Piratininga, agora deverão se dirigir à Escola Municipal Adair de Oliveira, situada na Rua Dona Carlota, 94, no mesmo bairro. Essa mudança é definitiva, uma vez que a Escola Alternativa foi fechada permanentemente.

Já os 4,9 mil eleitores que votavam na Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, no bairro Aero Rancho, terão como novo local de votação as Obras Sociais Francisco Thiesen, na Av. Engenheiro Lutero Lopes, 565. No entanto, essa mudança será válida apenas para as Eleições 2024, com o retorno ao local original previsto para as próximas eleições.

A campanha eleitoral para as Eleições 2024 começou oficialmente na sexta-feira (16). Para facilitar a comunicação e garantir a transparência do processo, o TRE lançou o aplicativo Pardal. Essa ferramenta permite que os cidadãos reportem infrações eleitorais, como propaganda irregular e abuso de poder, diretamente ao TRE.

Por meio do aplicativo, que está disponível para dispositivos móveis, os usuários podem enviar fotos e informações detalhadas, tornando a fiscalização eleitoral mais eficiente e acessível. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro. Se necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro.

