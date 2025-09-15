Idoso morre em acidente após carro ser atingido por caminhão na BR-267, em Bataguassu

Foto: Elenize Oliveira, Cenário MS
Foto: Elenize Oliveira, Cenário MS

Um idoso de 70 anos, identificado como Vilmar Ramos Carval, morreu em um grave acidente na manhã desse domingo (14) na BR-267, em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. O veículo em que ele estava, um Toyota Etios, foi atingido por um caminhão no km 33 da rodovia e acabou arremessado para as margens da pista.

De acordo com informações do site Cenário MS, o caminhoneiro relatou que o carro saía de uma área de estacionamento às margens da rodovia e tentava acessar uma entrada que leva ao Reassentamento Santa Paula. Ao perceber a manobra, o motorista do caminhão disse ter tentado frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

No Etios havia também uma passageira, que não sofreu ferimentos graves. Ela conseguiu deixar o veículo com a ajuda de populares e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu para avaliação médica.

Vilmar Ramos morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O trânsito na BR-267 precisou ser completamente interditado nos dois sentidos por quase duas horas para a realização da perícia e remoção dos veículos.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Identificados os mortos em colisão entre carro e caminhonete na MS-162, próximo a Sidrolândia

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *