Idoso morre em acidente após carro ser atingido por caminhão na BR-267, em Bataguassu

Um idoso de 70 anos, identificado como Vilmar Ramos Carval, morreu em um grave acidente na manhã desse domingo (14) na BR-267, em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. O veículo em que ele estava, um Toyota Etios, foi atingido por um caminhão no km 33 da rodovia e acabou arremessado para as margens da pista.

De acordo com informações do site Cenário MS, o caminhoneiro relatou que o carro saía de uma área de estacionamento às margens da rodovia e tentava acessar uma entrada que leva ao Reassentamento Santa Paula. Ao perceber a manobra, o motorista do caminhão disse ter tentado frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

No Etios havia também uma passageira, que não sofreu ferimentos graves. Ela conseguiu deixar o veículo com a ajuda de populares e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu para avaliação médica.

Vilmar Ramos morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O trânsito na BR-267 precisou ser completamente interditado nos dois sentidos por quase duas horas para a realização da perícia e remoção dos veículos.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

