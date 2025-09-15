MS enfrenta calor de até 40 °C nesta segunda-feira, com previsão de chuvas e tempestades a partir de terça

Mato Grosso do Sul segue sob temperaturas extremas nesta segunda-feira (15), com termômetros que podem ultrapassar os 40 °C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar do calor intenso, há previsão de mudança no clima entre a tarde e a manhã de terça-feira (16), quando a chegada de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada à presença de um cavado, deve aumentar a nebulosidade em grande parte do Estado.

Essas condições elevam a possibilidade de chuvas, que podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, sobretudo nas regiões centro-sul e oeste. “Não se descartam pancadas isoladas em outras áreas do Estado”, informou o órgão.

Enquanto a instabilidade não chega, a segunda-feira será marcada por sol, variação de nuvens e baixa umidade relativa do ar. Para as regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, a previsão é de mínimas entre 17 °C e 19 °C e máximas que variam de 28 °C a 34 °C. Já o sudoeste e o Pantanal devem registrar mínimas de 23 °C a 26 °C e máximas de 38 °C a 40 °C. No bolsão, leste e norte, as temperaturas oscilam entre 19 °C e 22 °C nas mínimas e 36 °C a 39 °C nas máximas.

Em Campo Grande, capital do Estado, os termômetros devem variar de 20 °C a 22 °C pela manhã e atingir de 34 °C a 36 °C durante a tarde. Os ventos sopram do quadrante leste, com velocidades médias entre 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas superiores a 60 km/h em pontos isolados.

O Cemtec recomenda atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, em razão da baixa umidade do ar e das temperaturas elevadas.

