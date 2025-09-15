Motorista embriagado provoca capotagem e deixa mulher ferida em acidente na Avenida Ministro João Arinos

Um homem de 35 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (15) após provocar um acidente que resultou na capotagem de um veículo na Avenida Ministro João Arinos, próximo à Avenida Centaurea, em Campo Grande. A batida deixou uma mulher ferida e expôs uma série de irregularidades no trânsito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando um Fiat Uno, conduzido por uma mulher sem habilitação, seguia no sentido leste-oeste e tentou fazer um retorno. No momento da manobra, o Volkswagen Voyage, que vinha no sentido contrário, colidiu na traseira do Uno, fazendo o carro capotar no canteiro central da via.

A motorista do Uno sofreu lesão no ombro e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. O condutor do Voyage, que apresentava fala arrastada, sonolência e odor de álcool, admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Um termo de constatação de capacidade psicomotora foi lavrado no local.

Uma testemunha contou à polícia que o semáforo estava vermelho quando a mulher realizou a conversão. O Voyage foi removido ao pátio do Detran, pois estava com o licenciamento vencido.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Ele sofreu apenas um ferimento no braço esquerdo e não precisou de atendimento médico. A vítima não compareceu à delegacia para representar criminalmente contra o condutor até o fechamento desta reportagem.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente e as infrações cometidas pelos dois motoristas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais