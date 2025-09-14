Identificados os mortos em colisão entre carro e caminhonete na MS-162, próximo a Sidrolândia

Vítimas ficaram presas nas ferragens, três delas morreram e uma foi socorrida com ferimentos

Na noite do último sábado (13), uma colisão entre uma caminhonete e um carro deixou três mortos e um ferido na MS-162, no destrito de Quebra Coco, próximo de Sidrolândia.

Segundo o site Babalizando, as vítimas que estavam no veículo, Kia Cerato foram identificadas como Paulina Cardoso, Ramão Francisco e Sirley Lopes Cardoso, que estavam no Kia Cerato. A quarta pessoa que tabém estava no carro foi levada para uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

As vítimas do Kia Cerato ficaram presas nas ferragens e o resgate dos corpos durou horas para serem retirados. O outro veículo envolvido no acidente é um caminhonete Chevrolet C14, onde três pessoas eram transportadas e que também socorridas.

O Corpo de Bombeiros realizou o socorro.

