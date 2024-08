Idoso morre atropelado por pá carregadeira da prefeitura em Iguatemi

Manuel Ribeiro, de 71 anos, morreu após ser atropelado por uma pá carregadeira da prefeitura de Iguatemi, município distente aproximadamente 412 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu no início da noite de quarta-feira (21), no canteiro central da Avenida Presidente Getúlio Vargas.

Segundo o boletim de ocorrência, Manuel estava no canteiro central quando o motorista da pá carregadeira, ao dar ré, o atingiu. O trecho da avenida onde o acidente aconteceu estava devidamente sinalizado. Após o atropelamento, Manuel foi socorrido e levado para a unidade de saúde de Iguatemi, onde aguardava transferência para um hospital em Dourados.

Ainda conforme o registro policial, cerca de três horas após o acidente, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Iguatemi como “morte a esclarecer”, e as circunstâncias estão sendo investigadas.

