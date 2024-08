Incêndio toma conta de área de vegetação na Avenida Rita Vieira

Uma área de vegetação na Avenida Rita Vieira, em Campo Grande, foi completamente consumida por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (22). As chamas, que se espalharam por toda a extensão do terreno, começaram por volta das 4h10, e a causa do fogo ainda não foi determinada.

Imagens mostram o fogo intenso, que se alastrou rapidamente pelo local, causando preocupação entre os moradores da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para combater as chamas em uma área de mata fechada.

Felizmente, o local contava com aceiros, uma medida preventiva que ajudou a isolar o fogo, evitando riscos maiores. As chamas foram controladas, e a região agora está sob monitoramento para garantir que não haja reignição.

A seca prolongada na região tem contribuído para o aumento de queimadas em terrenos e áreas de vegetação, o que intensifica a necessidade de atenção e prevenção. O Corpo de Bombeiros manteve uma equipe de prontidão, mas não foi necessário enviar reforços para o local, já que a situação foi rapidamente contida.

As autoridades continuam a investigar a origem do incêndio, enquanto reforçam a importância de medidas de prevenção durante o período de estiagem.

