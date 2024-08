Lula celebra retomada da civilidade entre os Três Poderes durante assinatura de pacto ecológico

Em um gesto simbólico de união e cooperação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta quinta-feira (22) a presença dos líderes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O evento marcou a assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes do Estado Brasileiro, que busca consolidar uma política de Estado em torno da agenda ambiental e climática.

Participaram da cerimônia os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Em seu discurso de encerramento, Lula destacou a importância do encontro, afirmando que a reunião entre os Três Poderes representa a “retomada da civilidade” no país.

“Minha alegria aqui hoje é que estou plenamente satisfeito de estarmos os Três Poderes aqui. Já tínhamos nos reunido quando houve a tentativa de golpe [de 8 de janeiro], mas estarmos juntos agora demonstra com muita clareza que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e que cada um vai cumprir o seu dever”, declarou o presidente.

O pacto assinado é visto como um marco na colaboração entre os Três Poderes em torno de uma agenda comum, algo que, segundo o governo federal, ocorre pela primeira vez na história do país. O objetivo do acordo é definir um novo rumo de desenvolvimento para o Brasil, fortalecendo sua posição como um protagonista global em segurança ambiental, climática e alimentar, levando em consideração a biodiversidade, os recursos naturais e a produção agrícola do país.

Lula ressaltou que a assinatura do Pacto de Transformação Ecológica possui um “profundo simbolismo”, indicando que o desenvolvimento almejado pelo Brasil não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado duradoura e inclusiva.

“Esse pacto sinaliza que o desenvolvimento que buscamos não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado perene e inclusiva. Esse simbolismo se traduz na imagem de uma nação que se une, converge e constrói em conjunto sem segregações permeadas pelo ódio ou pela intolerância”, afirmou Lula.

O evento ocorre um dia após uma reunião entre integrantes dos Três Poderes que resultou em um consenso para aumentar a transparência das emendas parlamentares, reforçando o compromisso dos líderes em trabalhar de forma colaborativa e transparente em prol do país.

Com informações do SBT News

