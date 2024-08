Motorista perde controle, derruba árvore e toldo de residência na Vila Cidade Morena

Na madrugada desta quinta-feira (22), um motorista perdeu o controle de seu veículo, causando um acidente que resultou na queda de uma árvore e na destruição do toldo de uma residência na Rua Camocim, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 3h30, e ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos de testemunhas, o veículo de passeio, seguia em direção ao Bairro Moreninhas quando o motorista perdeu o controle, colidiu com a árvore e, em seguida, com a base da estrutura do toldo da residência. O impacto foi tão forte que o veículo chegou a rodar na pista, parando na calçada em sentido contrário.

O morador da casa, que preferiu não ter seu nome divulgado, contou à reportagem do Campo Grande News que foi surpreendido pelo barulho. “Bateu na árvore e depois na base da estrutura”, relatou ele, ainda assustado com o ocorrido.

Após o acidente, o motorista fugiu do local, abandonando o veículo. Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher, que se identificou como ex-esposa do condutor, apareceu na cena logo após a colisão. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o carro não apresentava nenhuma restrição criminal ou administrativa.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, e a polícia está à procura do motorista para esclarecer os fatos.

