Idoso morre após ser atropelado por motociclista em ciclovia de Campo Grande

Edil Rubens Chaves Ribeiro, de 77 anos, morreu na manhã deste sábado (26) após ter sido atropelado por uma motocicleta enquanto caminhava pela ciclovia da Avenida Duque de Caxias, nas proximidades de um hotel, no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (25), e a morte foi confirmada neste sábado, conforme documento de encaminhamento hospitalar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o filho da vítima compareceu à delegacia acompanhado de uma equipe funerária para formalizar a comunicação do óbito. A vítima havia sido socorrida em estado grave e inconsciente por uma equipe do Corpo de Bombeiros logo após o acidente.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista, que pilotava uma Honda Fan 160 vermelha, invadiu a ciclovia, via de uso exclusivo para pedestres e ciclistas, e atingiu o idoso. As gravações estão sendo utilizadas pela polícia para investigar as circunstâncias da colisão.

O motociclista, que seguia para o trabalho em um estacionamento nas imediações, sofreu escoriações leves e foi encaminhado para atendimento médico na UPA Leblon. Apesar de estar habilitado, ele conduzia um veículo com o licenciamento vencido, o que resultou na apreensão da moto, levada ao pátio do Detran-MS.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar se houve imprudência ou negligência por parte do condutor.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais