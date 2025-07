Carro colide com letreiro de Dourados e deixa duas pessoas feridas

Na madrugada deste sábado (26), um carro colidiu contra o letreiro turístico de Dourados, localizado no final da Avenida Marcelino Pires, na região do Parque Antenor Martins, próximo ao Parque do Lago.

Segundo informações iniciais, a motorista relatou que perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar a colisão com o monumento. Ela, no entanto, não soube explicar com precisão o que teria provocado a perda de controle do veículo.

No momento do acidente, havia um passageiro no carro, um homem que sofreu traumatismo craniano leve. Já a condutora, teve suspeita de fratura no punho. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades. A dinâmica do ocorrido será apurada para esclarecer as possíveis causas da colisão.