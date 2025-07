Carreta carregada com carne tomba em trevo de Nova Andradina

Uma carreta carregada com carne tombou na manhã deste sábado (26) no trevo do anel viário de Nova Andradina, a 280 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na MS-134, na saída para o município de Batayporã.

Segundo informações do site Nova News, a carga teria pendido para o lado direito da carreta no momento da curva, o que provocou o tombamento do veículo. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. A carreta havia saído de Campo Grande e tinha como destino o porto de Paranaguá, no estado do Paraná, onde a carga de carne seria embarcada.

A empresa responsável pelo transporte foi acionada para providenciar a remoção do veículo e a recuperação da carga. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas a principal suspeita é de que o deslocamento da carga durante o trajeto tenha comprometido o equilíbrio da carreta na curva.

Apesar do acidente, não houve interdição total da via, e o trânsito fluiu com auxílio da PMR.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais