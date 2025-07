Morre o artista plástico sul-mato-grossense Jonir Figueiredo, aos 77 anos

Faleceu neste sábado (26) o artista plástico Jonir Figueiredo, um dos nomes mais representativos da arte pantaneira em Mato Grosso do Sul. Natural de Corumbá, Jonir dedicou mais de cinco décadas à produção artística, deixando um legado marcado pela valorização da cultura regional e pela paixão pelo Pantanal.

Desde as primeiras horas da manhã, amigos, admiradores e colegas de profissão utilizam as redes sociais para prestar homenagens e se despedir do artista. “Ahhh, Jonir Figueiredo, meu querido amigo de tantos anos! Tenha uma passagem leve e plena de luz. Você foi um cara e artista maravilhoso nessa sua vida por aqui! Vá em paz, meu amigo!”, escreveu um amigo. “Sua missão foi cumprida com louvor. Sentiremos sua falta”, lamentou uma amiga, ainda incrédula com a notícia.

Jonir era bacharel em Educação Artística pela Faculdade Unidas de Marília (SP) e se destacou por retratar com sensibilidade a iconografia pantaneira. Em sua trajetória, explorou diversas técnicas e participou de exposições premiadas em salões de arte de Mato Grosso do Sul e em outras regiões do país.

50 anos de arte celebrados em Paris

Em 2022, Jonir comemorou 50 anos de carreira com uma série de exposições internacionais e o lançamento de um livro em sua homenagem. Em maio daquele ano, ele viajou à França, onde realizou uma mostra no Centro Paris Anim’ Sohane Benzian, ministrou oficinas sobre os bichos do Pantanal para crianças e levou a riqueza da fauna e da cultura sul-mato-grossense ao público europeu.

Durante sua estadia em Paris, também lançou o livro “Jonir, uma trajetória de vida construída com arte”, que reúne suas obras e memórias. Após retornar ao Brasil, percorreu diversas cidades de Mato Grosso do Sul com exposições e encontros culturais, sempre divulgando sua arte e sua história.

