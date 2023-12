Idoso é resgatado em condições desumanas após denúncia anônima em Fátima do Sul

Na última terça-feira (05), a Polícia Civil, por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, recebeu uma informação que levou ao resgate de um idoso em situação de maus tratos em sua residência.

A denúncia, feita por meio de uma ligação anônima, revelou detalhes preocupantes sobre a situação do idoso. Os policiais prontamente se dirigiram ao local para verificar a veracidade dos fatos. Ao chegarem à residência, os policiais se depararam com a casa trancada com cadeado e três cachorros soltos, dificultando a aproximação. Essa barreira inicial não impediu os policiais de agirem para verificar a situação do idoso.

Dentro da residência, um senhor de 63 anos foi encontrado em condições alarmantes. Estava acamado, desnutrido e o ambiente apresentava total falta de higienização. A falta de ventilação adequada e a presença de alimentos no chão indicavam as condições desumanas em que o idoso se encontrava.

Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate. Após o resgate bem-sucedido, a vítima foi prontamente encaminhada ao hospital para receber os cuidados necessários.

O caso agora está sob investigação para aprofundar a apuração dos fatos e responsabilizar os autores por essa situação de negligência e maus tratos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: