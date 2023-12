Redução nas taxas notariais e ampliação do “Energia Social” são aprovados pela CCJR da Alems

Na manhã desta quarta-feira (6), os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reuniram e relataram diversas matérias na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Entre elas, foi acatado pelo grupo de trabalho a tramitação de projetos que diminuem as taxas em alguns serviços notariais em Mato Grosso do Sul.

Além disso, houve a votação da proposta pela reorganização do Programa Energia Social, que entre as mudanças, altera a renda familiar per capta para quem pretende se inscrever, para até dois salários mínimos.

A presidente do grupo de trabalho, Mara Caseiro (PSDB), relatou o Projeto de Lei 330/2023, que reorganiza o Programa Energia Social: Conta de Luz Zero, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

A matéria que beneficia a população vulnerável do Estado, foi acatada por todo grupo e tramitará na Assembleia Legislativa regularmente. Acesse também: Tarifa de água e esgoto terá reajuste de 4,14% a partir de janeiro de 2024