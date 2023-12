GTA 6: Trailer do aguardado jogo é liberado com protagonista feminina pela primeira vez; confira detalhes

Finalmente foi liberado o trailer de GTA 6 após vazamento, o jogo extremamente aguardado deixou a internet eufórica e retorna em 2025 com novidades.

A previsão é de que seja lançado entre janeiro e março de 2025. A empresa revelou apenas que o jogo será lançado para o PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Não houve menção do jogo ser disponível para PC.

E depois de uma década do lançamento anterior, pela primeira vez o jogo terá uma protagonista feminina, Lucia. O trailer 1 minuto e meio não revela muitos detalhes da trama, mas mostra a atmosfera e cenário do jogo.

Vice City aparece mais realista com gráficos melhorados. Ao que tudo indica, Lucia tertá um par romântico, fazendo referência ao casal de criminosos Bonie e Clyde.

Além disso, o jogo reproduz cenas reais que viraram memes na cidade de Miami, na Flórida.

Acesse o Trailer pelo link.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.