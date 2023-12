Acidente entre trem e ônibus escolar deixa estudante ferido no interior de MS

Adolescente de 16 anos ferido ficou ferido após sofrer um acidente envolvendo trem e ônibus escolar rural que transportava estudantes da rede municipal de ensino, na manhã desta quarta-feira (6), na região da estrada da Lagoinha, em Aparecida do Taboado.

Segundo Costa Leste News, o Corpo de Bombeiros Militar esclareceu que o adolescente fraturou os membros superiores e sofreu um TCE (Traumatismo Cranioencefálico). Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal.

“O trem acabou atingindo a parte lateral do veículo, quase na parte traseira e as crianças estavam concentradas nas poltronas da frente do veículo, o que pode ter sido um fator que preveniu um acidente ainda mais grave”, disse o comandante.

Prefeitura Municipal se manifesta

Através das redes sociais, a Prefeitura Municipal publicou uma nota de esclarecimento lamentando o ocorrido. De acordo com o texto, o Governo Municipal está tomando todas as precauções possíveis e prestando suporte integral às famílias afetadas.

Ainda foi informado que a Prefeitura está contanto com apoio da empresa Bello Alimentos, pois parte dos alunos são filhos dos colaboradores da empresa e utilizavam o veículo desta rota.

“Reforçamos nosso compromisso em apoiar as investigações das causas do acidente, colaborando com as autoridades competentes para esclarecer os fatos. Estamos dedicando todos os recursos disponíveis para garantir que as famílias recebam o suporte necessário neste momento delicado”, informou. Acesse também: Jogo do Bicho: Retaliações são apontadas em meio à investigação do Gaeco