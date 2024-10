Idoso é preso por estupro da neta de ex-companheira em Ponta Porã

Nesta segunda-feira (30), um idoso de 60 anos foi preso em flagrante por estuprar a neta da ex-companheira na cidade de Ponta Porã. A denúncia foi feita pela mulher de 52 anos, ela teve um relacionamento com o homem identificado como A.R.S, por cinco anos.

No Boletim de Ocorrência, a mulher disse que ao sair do banheiro foi procurar por sua neta de sete anos e ao entrar no último cômodo da casa (quarto dos fundos) deparou-se com o autor com o zíper da bermuda aberto e o órgão genital totalmente exposto, deitado em cima da vítima menor a qual também estava com seu short abaixado até os tornozelos.

Ela tentou conter o homem que pulou a grade e fugiu da residência. Depois de buscas, a polícia prendeu o homem que foi conduzido autuado em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável. As investigaçõs do caso continuam.

A prisão ocorreu pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã,

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.