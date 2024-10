Associação Comercial inicia adesão para a Campanha Nome Limpo

Período de cadastro será de 1º a 30 de outubro

A partir desta terça-feira, 1º de outubro, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) abre as inscrições para empresas interessadas em participar da Campanha Nome Limpo, evento voltado à recuperação de crédito que acontecerá de 4 de novembro a 14 de dezembro.

Empreendimentos de qualquer segmento da Capital e que desejam negociar com clientes inadimplentes oferecendo condições facilitadas para regularizar seus débitos devem procurar a entidade para se cadastrar até o dia 30 de outubro.

As adesões também podem ser feitas pelo telefone (67) 99846-3135 (WhatsApp), pelo e-mail [email protected], ou presencialmente na sede da ACICG, situada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.

Paola Nogueira, coordenadora da ação e gerente comercial da ACICG, explica que grande parte das negociações serão feitas por meio de conciliações virtuais.

“Os empreendimentos participantes disponibilizam as informações de contato dos inadimplentes e a ACICG realiza o convite aos consumidores. As empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça, que irá conduzir as audiências por videoconferência e os representantes das empresas credoras, bem como os clientes, participarão de forma online”, detalha.

Em 2023, o evento recuperou mais de R$ 1,8 milhões para o comércio de Mato Grosso do Sul e realizou mais de 700 atendimentos presenciais e 180 audiências. A taxa de acordos na negociação de débitos nas audiências foi de 82%.

