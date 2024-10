Hospital Cassems de Campo Grande é o único de MS a oferecer serviço de cirurgia robótica

O Hospital Cassems de Campo Grande dá mais um passo na vanguarda da assistência à saúde em Mato Grosso do Sul ao lançar nesta segunda-feira (30), o Centro de Cirurgia Robótica. Participam do evento a equipe médica da unidade hospitalar, representantes de sociedades de diversas áreas médicas, entre elas a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) de Mato Grosso do Sul.

O sistema robótico conhecido como ‘da Vinci’, está na unidade hospitalar desde a última quarta-feira (26), quando se intensificaram os treinamentos das equipes que irão fazer parte do Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a chegada do robô é um marco para a saúde no Estado. “A cirurgia robótica que antes existia apenas nos grandes centros e nos maiores hospitais do Brasil, como Albert Einstein e Sírio Libanês, agora está no Hospital Cassems de Campo Grande. Cirurgias complexas e invasivas passam a contar com uma tecnologia de ponta para melhorar os resultados e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. O Hospital Cassems é o único de Mato Grosso do Sul a receber essa tecnologia”, ressalta Ayache.

O primeiro procedimento feito com a nova tecnologia, uma cirurgia urológica, no Hospital Cassems de Campo Grande está agendado para o início de outubro.

O robô “da Vinci” é capaz de realizar procedimentos complexos de forma minimamente invasiva. Traz mais precisão, flexibilidade e conforto para a equipe médica. Entre os benefícios para os pacientes está o menor trauma cirúrgico, reduz o tempo de internação e as complicações intra e pós-operatórias são infinitamente menores, devido ao procedimento ser minimamente invasivo.

O Brasil já conta com diversos centros especializados, especialmente em grandes hospitais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília. Atualmente, existem mais de 110 robôs que realizam procedimentos cirúrgicos no país. O número mais que dobrou nos últimos sete anos, quando em 2018, existiam 51 robôs em atividade.

Antes de contar com o Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande, especialistas e pacientes de Mato Grosso do Sul precisavam se deslocar para outros estados. Por isso, segundo o médico urologista e responsável técnico pela Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande, José Ricardo Silvino, a tecnologia trazida pela Cassems representa um avanço na assistência à saúde.

“O Hospital Cassems de Campo Grande atinge o nível de qualidade em saúde dos maiores hospitais do Brasil e isso é maravilhoso para a saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. A cirurgia robótica, muda completamente o patamar da assistência aos servidores públicos e seus familiares no estado”, reforça Silvino.

Modernização

Para receber o sistema de cirurgia robótica, o Hospital Cassems de Campo Grande reformulou uma sala do seu Centro Cirúrgico. Além das adequações técnicas, as equipes receberam treinamentos especializados para o manuseio da nova tecnologia.

Especialidades

O Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande inicia as atividades realizando procedimentos nas especialidades de urologia, ginecologia e cirurgia geral.

Na Urologia, o ‘da Vinci’ pode realizar prostatectomia, que é a retirada total ou de parte da próstata, ou nefrectomia, que é a retirada total ou parcial do rim. Na ginecologia, o ‘da Vinci’ pode por exemplo, realizar a histerectomia, que é a retirada do útero, miomectomia que é a retirada de miomas uterino ou um procedimento para tratamento de afecção inflamatória provocada por células do endométrio.

Dentro da especialidade de cirurgia geral, a cirurgia robótica pode ser feita no reparo de hérnia ou fechamento da hérnia, na pancreatectomia, que é a retirada de porções do pâncreas, e na colecistectomia, retirada da vesícula.

