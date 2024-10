Operação prende três pessoas de grupo que praticava extorsão em Caarapó

Nesta segunda-feir (30), pela mannhã foi deflagrada a Operação Regressus que prendeu três pesspas e cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Caarapó.

As investigaçõs são contra um grupo criminoso responsável por praticar extorsão qualificada contra comerciantes locais. De acordo com a polícia, a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) teriam sido apropriadas de vantagem indevida das vítimas da cidade.

Foram presos, os indivíduos identificados como A.T.S. (38 anos) e F.M.V. (30), presos preventivamente. No local, dentro de um cômodo, também foi preso R.R.F. (41), foragido da Justiça.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Caarapó com apoio da Delegacia de Juti e uma equipe do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).

Confira o vídeo da abordagem:

