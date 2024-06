Idoso é preso por abusar da neta de companheira anos atrás

Na tarde de ontem(17) a Polícia Civil, um idoso de 72 anos foi preso por ter abusado da neta de companheira no ano de 2017. Na época o criminoso tinha 65 anos de idade e a vítima 13.

O crime ocorreu na zona rural de Caarapó na época, mas o sujeito foi preso na cidade de Juti, da onde será encaminhado ao estabelecimento penal de Caarapó.

A prisão foi feita pela Delegacia de Polícia de Juti O mandado de prisão foi expedido pela 2ª vara da comarca de Caarapó-MS, por sentença definitiva, em regime fechado.

