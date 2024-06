Mulher sofre golpe e perde o dinheiro do bolsa família em Miranda

Nesta Segunda-feira (17), uma moradora da cidade de Miranda foi até a Polícia Civil, após ter sua conta digital hackeada e perder R$ 650 reais do Bolsa Família. O caso foi registrado como estelionato.

Conforme consta no registro policial, a jovem de 21 anos contou que ao entrar no aplicativo do banco onde recebe o benefício, percebeu que o valor não estava disponível e constatou uma transação fraudulenta, para pessoa de nome Hugo Moreira de Souza.

Ela afirmou aos agentes que não autorizou o uso da sua conta por terceiros e que não realizou pix para Hugo Moreira de Souza. Ao sentir-se lesada financeiramente e por perceber essa grave falha de segurança no sistema, decidiu levar o fato à Polícia Civil, para providências cabíveis.

