Mulher joga bebê de 3 meses no chão durante briga com o marido e é presa em Dourados

O companheiro dela também foi detido e deverá responder por maus-tratos

Um casal indígena foi detido após ser acusado de maus-tratos a um bebê, de apenas 3 meses, em Dourados. Segundo o site Dourados News, o homem, de 25 anos, e uma mulher, de 19 anos, estavam bêbados quando começaram a brigar durante uma visita na casa de parentes.

Algumas testemunhas relataram a polícia que a jovem correu para o meio da rua com a criança no colo, e teria jogado o bebê no chão. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados para intervir na situação.

Ao chegarem ao local, às autoridades prenderem os dois e foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestaram depoimento.

O casal responderá ao crime de maus-tratos em liberdade, enquanto aguardam as investigações.

