Homem é preso por importunação sexual em Ladário

Na manhã da última segunda-feira(17), um homem de 41 anos identificado como L.O.P.S foi preso por mandar várias mensagens de cunho sexual com fotos íntimas, além de perseguição e ameaça a ex-mulher. O caso ocorreu na cidade de Ladário, localizada a 425km de Campo Grande.

A vítima passou a receber as mensagens há cerca de um mês, e só após fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Ladário e início das investigações da polícia, é que foi possível identificar que o homem se tratava do ex-marido da mulher.

Prisão

A vítima informou aos policiais que o homem marcou um encontro com ela em um motel. Sendo assim, a polícia realizou monitoramento e prenderem o sujeito em flagrante.

No momento da prisão, ainda foi encontrada uma faca no assoalho do veículo de L.O.P.S.

O disque-denúncia da Delegacia de Ladário é o número (67) 3226-1090. O anonimato de identidade e do número telefônico serão mantido pelos policiais.

