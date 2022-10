Idoso é preso em flagrante por abuso sexual de animal doméstico

Idoso de 84 anos foi flagrado pela prática de crime de zoofilia com um cachorro em sua casa, no bairro Jardim das Rosas, em Ponta Porã, localizada a 316 km de Campo Grande. A prisão em flagrante ocorreu na tarde da última sexta-feira (14), após denúncias da vizinhança.

De acordo com as informações veiculadas pelo Ponta Porã News, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que um idoso estaria praticando abuso contra um cachorro em sua casa.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão entreaberto, e escutaram um barulho vindo do corredor do lado de fora da casa, onde encontraram o homem abusando do animal. Os agentes policiais do 2ª DP de Ponta Porã ordenaram que o homem soltasse o animal, se vestisse e os acompanhasse até a delegacia. O cachorro fugiu assustado em direção à rua.

Também compareceram ao local duas mulheres, uma delas representante da ONG Desviralatas, que também receberam denúncias do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha informou aos policiais que não foi a primeira vez que o idoso teria praticado o crime. O criminoso foi encaminhado à 2ª DP onde foi preso em flagrante pelo crime de zoofilia.

Com informações do jornal Ponta Porã News

