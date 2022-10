STJD suspende Corinthians x Goiás pelo Campeonato Brasileiro

O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol), Otávio Noronha, determinou a suspensão da partida entre Goiás e Corinthians, prevista para ocorrer neste sábado (15), às 19h, na Serrinha, em Goiás.

O motivo da determinação é uma divergência sobre a presença de torcida visitante no confronto.

Com recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás e determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogo ocorreria com torcida única em razão de histórico violento entre as torcidas dos dois times.

O Corinthians, no entanto, havia conseguido liminar do próprio STJD para venda de ingressos para sua torcida. Depois, o Goiás acatou decisão do Tribunal de Justiça de Goiás e vetou os ingressos para os visitantes neste sábado.

Dada a divergência de decisões, o presidente do STJD afirmou, em nota, que “determinado pela Justiça Comum que a Torcida visitante não poderá, no jogo marcado para hoje, ingressar no estádio, não cabe a esta Justiça Desportiva, determinar que o Goiás e a CBF ajam em desconformidade com a ordem judicial”.

“É da responsabilidade deste STJD, zelar em última ratio pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que a única medida proporcional e adequada para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida para que outra, oportunamente, seja designada pela entidade de organização do Desporto, em condições de que o jogo possa ser realizado sem o vilipendio dos princípios que se precisa preservar” , determinou Otávio Noronha.

O Corinthians se manifestou pelas redes sociais. “O Corinthians reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipe, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa.”

O Goiás, que havia publicado em seu perfil no Twitter a determinação da Justiça do estado para vetar a torcida visitante e também que os ingressos para a partida estavam esgotados, não se manifestou sobre a suspensão da partida até a publicação deste texto, que será atualizado.

Com informações da Folhapress