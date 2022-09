Polícia Civil prende o autor de dezenas de furtos em Porto Murtinho

A equipe da Seção de Investigações Gerais da delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho cumpriram um mandado judicial em desfavor de um indivíduo que era conhecido na cidade por seu histórico de furtos. A suspeita é que ele tenha realizado dezenas de roubos, principalmente no bairro Salim Cafure.

Devido aos roubos serem conhecidos por grande parte da população de Porto Murtinho, muitos temiam realizar a denúncia devido a possíveis represálias, o que dificultou uma prisão o quanto antes.

Minutos após a decretação judicial da prisão, os policiais montaram uma operação com objetivo de localizar e prender o suspeito. Uma vez preso, o criminoso ficará na delegacia local a disposição do poder judiciário e responderá pelo crime de furto. As investigações continuam.

