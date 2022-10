“Rolê da Badaró” reunirá artistas com exposições próprias, brechó e música ao vivo

Uma opção de lazer para o domingo (16) é o Rolê da Badaró. O veículo sul-mato-grossense de jornalismo independente Revista Badaró, em parceria com a Cufa (Central única das Favelas), abre o evento pela primeira vez no Espaço Cultural Aporé, na Rua Aporé, n° 97, Bairro Amambaí.

Além de exposições artísticas e drinks, estarão o brechó da Cufa, a Banca Modular, a Hámor Livraria, além de exposições das artistas Letícia Maidana, Zoe, Me Lissa e Matheus. O evento inicia a partir das 17h, com entrada no custo de R$ 15.

O valor servirá para custear a impressão das primeiras revistas impressas do coletivo, que completou dois anos de existência em 11 de setembro deste ano. Parte do dinheiro irá para a Central Única das Favelas (Cufa), uma das parceiras na organização.

Atrações musicais

Um dos grupos que tocará durante a noite é o Babaflau, que une jazz ao bebop, lounge, chorinho e outros ritmos. A banda traz uma mistura única de música brasileira com o clima de Chicago do início do século XX. Vale a pena conhecer!

Além disso, a dupla Victor e Ferrari cantará clássicos da sofrência sertaneja e versões de hinos do pop rock e da MPB, além de composições autorais, para todo mundo cantar junto!

A revista

A Revista Badaró foi criada em 2019, com o objetivo de ser o primeiro veículo brasileiro focado na produção de jornalismo em quadrinhos. Desde o início, a Badaró busca se manter de forma independente, financiada por pessoas que consomem o conteúdo produzido e por iniciativas parceiras que se identifiquem com nossa visão de mundo.

Fazem parte do coletivo jornalistas, pesquisadores e ilustradores, além de um conselho editorial formado por professores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O trabalho dos profissionais envolvidos já rendeu diferentes prêmios e reconhecimento nacional ao longo da produção, tais como o Troféu Expocom Centro-Oeste ou menção honrosa no Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: