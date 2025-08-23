Cliente é espancado após acusar funcionário de furto em conveniência na Vila Planalto

Uma confusão terminou em briga generalizada na manhã deste sábado (23), em uma conveniência localizada na Vila Planalto, em Campo Grande. Um cliente acabou espancado após acusar um funcionário do estabelecimento de ter furtado seu celular.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados e encontraram no local um homem com vários ferimentos. Ele relatou que havia ido comprar cerveja quando foi agredido por um prestador de serviços da conveniência.

Já o funcionário contou que as agressões começaram depois que o cliente o acusou de furto. O celular, no entanto, foi encontrado no próprio balcão do comércio pelo homem que havia feito a acusação.

A discussão entre os dois evoluiu para agressões físicas. Uma amiga do funcionário, que tentou separar a briga, também relatou ter sido agredida.

De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, o cliente envolvido na ocorrência é conhecido na região por se envolver em confusões.

O homem ferido foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação pela Polícia Civil.

