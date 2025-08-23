Dupla invade casa e atira contra homem em Ribas do Rio Pardo

Um homem de 36 anos foi socorrido em estado grave após ser baleado dentro de casa, na noite de sexta-feira (22), no bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande. Uma jovem de 24 anos, que tentou protegê-lo durante o ataque, também ficou ferida com um tiro no pé.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h40. A vítima estava na residência com a jovem quando dois suspeitos, identificados apenas pelos apelidos “Tota” e “Chocolate”, invadiram o imóvel atirando. O homem foi atingido no glúteo e na perna, e entrou em estado de choque.

A jovem contou à polícia que tentou proteger o homem colocando o pé sobre a cabeça dele no momento dos disparos. Um dos tiros acabou atingindo o pé dela.

A dupla chegou ao local em uma motocicleta, conduzida por “Tota”, e fugiu logo após o atentado. Os criminosos estariam armados com uma pistola semiautomática calibre .40.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional de Campo Grande.

Até o momento, os suspeitos não foram localizados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela polícia.