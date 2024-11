Idoso é preso em Dourados com carcaça de lagarto e mandado de prisão em aberto

Um idoso de 64 anos foi preso na última segunda-feira (11) no bairro Vila Santa Catarina, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, após ser encontrado com uma carcaça de lagarto teiú dentro de casa. A prisão foi feita durante patrulhamento da Polícia Militar, que encontrou o homem em situação suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava rondas no bairro quando avistou o idoso, que demonstrou nervosismo e tentou fugir. Ele correu em direção a uma residência conhecida como ponto de venda de drogas, onde se esconde atrás de uma árvore. Os policiais encontraram o imóvel e abordaram o homem, constatando que ele possuía um mandato de prisão em aberto.

Durante a ação, os policiais perceberam um forte odor vindo de uma sacola plástica dentro da residência. O proprietário do imóvel confessou que na sacola havia uma carcaça de lagarto teiú, abatido em 8 de novembro. Outra parte do animal foi suspensa no local, o que caracteriza o crime ambiental. Na casa, os agentes também encontraram uma espingarda de pressão, usada para caçar o lagarto.

Além do mandato de prisão, o idoso já possuía passagens por crime ambiental e registros de furto. Ele foi detido em flagrante por caça de animal silvestre e tramitação para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como crimes de caça ilegal e furto.

Para verificar a existência de entorpecentes no imóvel, a Polícia Militar realizou uma busca com o apoio de um cão farejador, mas nenhuma substância ilícita foi encontrada. Entretanto, a apreensão da espingarda e a comprovação do abate de um animal da fauna silvestre foram suficientes para configurar a prisão em flagrante do idoso.

As autoridades seguem investigando o caso, destacando a importância de fiscalizar e coibir a prática de crimes ambientais, que ameaçam espécies nativas e a biodiversidade local.

