Indivíduo que matou outro homem com tiros na área rural de Corguinho é identificado

No último sábado (9), um homem foi identificado e indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil na área rural da cidade.

A vítima Valdeir Dorneles Oliveira (38), foi atingida por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu por volta das 19h30. Foram realizadas perícias no local do crime e o autor foi identificado.

O autor alegou que estava com outras pessoas em uma fazenda na área rural quando começou um desentendimento com Valdeir que teria avançado para cima do autor com um punhal. Ele, então, teria feito os disparos contra a vítima que faleceu no local.

O autor se apresentou na Unidade Policial com advogado nesta segunda-feira (11) e foi interrogado acerca do crime, bem como apresentou a arma do crime, um revólver. Ele não tem posse ou registro da arma e foi indiciado por crime de Homicídio Qualificado e Porte de Arma de Fogo.

A Delegacia de Corguinho continuará minvestigando o caso. O prazo para conclusão da investigação é de 30 dias.