Prefeitura finaliza licitação para retomada das obras da EMEI Vila Popular

A Prefeitura de Campo Grande concluiu o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela conclusão da obra da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Vila Popular, localizada na região urbana do Imbirussu. A homologação do resultado foi divulgada na edição nº 7.711 do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). A próxima etapa será a assinatura do contrato para a emissão da ordem de serviço, que ficará a cargo da empresa Gimenez Engenharia LTDA., vencedora da licitação.

O investimento na obra é de R$ 1.753.014,58, e a nova unidade atenderá aproximadamente 250 alunos ao ser finalizada, ampliando o número de vagas na REME (Rede Municipal de Ensino) e beneficiando diretamente as famílias da região. Este projeto integra o planejamento da administração municipal, que visa fortalecer a infraestrutura educacional da capital, garantindo mais acesso e qualidade no atendimento às crianças da primeira infância.

“Retomar e entregar à população a EMEI Vila Popular é assegurar que as crianças de Campo Grande tenham à disposição a uma educação infantil de qualidade, preparando os alunos da REME para o futuro e oportunizando a mais famílias o acesso à educação de excelência nas sete regiões da capital”, salientou a prefeita Adriane Lopes.

A construção da EMEI Vila Popular é uma antiga demanda da comunidade, que aguardava a conclusão há 12 anos após cinco paralisações da obra que está com 80% concluída. A nova estrutura será fundamental para o desenvolvimento da região, proporcionando um ambiente seguro e adequado para a educação infantil.

Além dessa unidade que terá obra retomada na Região do Imbirussu, em julho deste ano, a Prefeitura entregou a EMEI Inápolis, que estava paralisada há 13 anos. Atualmente, cerca de 250 crianças, do Grupo I ao Grupo 5, estão matriculadas na nova escola, que conta com parquinhos, mobiliário novo e recursos pedagógicos modernos.

A administração municipal tem como meta concluir outras sete unidades de educação infantil: Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashville e Jardim Anache, cuja licitação já foi realizada. O objetivo é reorganizar a distribuição de vagas na Educação Infantil, atendendo à demanda crescente da rede municipal de ensino e assegurando que mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade.