Funsat oferece 2,1 mil vagas de emprego nesta terça-feira em Campo Grande

Nesta terça-feira (12), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.104 vagas de emprego em Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro (3); ajudante de carga e descarga de mercadoria (36); armador de estrutura de concreto armado (10); atendente de lanchonete (12); atendente de telemarketing (100); comprador (1); copeiro (17); frentista (16); magarefe (100); operador de caixa (144); pedreiro (16); técnico em Segurança do Trabalho (4); vendedor interno (32), entre outras.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.252 postos de trabalho em 90 funções, entre eles, vagas para almoxarife (1); ajudante de reflorestamento (20); atendente no setor de frios e lacticínios (15); auxiliar de limpeza (37); auxiliar de linha de produção (135); auxiliar nos serviços de alimentação (157); gesseiro (6); servente de obras (46); vigilante (6).

Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 20 vagas exclusivas: almoxarife (1); atendente de berçário (1); atendente de farmácia (3); auxiliar administrativo (2); auxiliar de estoque (1); auxiliar de lavanderia (1); auxiliar de limpeza (1); escriturário (1); recepcionista (2); técnico em Segurança do Trabalho (1); vigilante (6).

Serviço

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.

