Motociclista morre atropelado por caminhão caçamba em avenida na Capital

Um motociclista de 59 anos, morreu atropelado por um caminhão caçamba, na manhã de hoje (02), na Avenida Dom Antônio Barbosa, saída para Rochedo, em Campo Grande. A via de bastante movimentação de veículos, foi bloqueada para tráfego dos automóveis.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o condutor seguia para o trabalho em sua motocicleta Honda/ Bros, quando perdeu a direção do veículo, caindo na via. Logo atrás vinha um caminhão, que não conseguiu desviar e acabou passando por cima da vítima. O motociclista teve a cabeça esmagada. Aos policiais, bastante abalado, o condutor disse que não conseguiu frear a tempo. Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros após passar mal.

Equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e também o Corpo de Bombeiros estiveram no local. O trecho do acidente fica próximo de acesso ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e também da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A região ficou bloqueada por algumas horas, para os trabalhos da perícia técnica e da Polícia Civil.

