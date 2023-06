Motorista atropela, mata jovem na MS-384 e foge sem prestar socorro

Uma jovem de 23 anos, morreu atropelada por um veículo, na noite de ontem (31), na MS-384, em Antônio João, a 296 quilômetros de Campo Grande. O motorista fugiu do local sem prestar socorro e é procurado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do veículo Volkswagen Saveiro, seguia entre Antônio João e Bela Vista, quando no quilômetro-40, próximo à Aldeia Campestre, atropelou a jovem. Ainda conforme o registro, o motorista fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil do município. O caso será investigado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.