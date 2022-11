Idoso é internado em estado grave após negar dinheiro a desconhecido

Um idoso de 64 anos ficou gravemente ferido após ser espancado por um desconhecido na noite desta quarta-feira (02), por volta das 23h. O crime ocorreu na Rua Ubatuba, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia tomou conhecimento do caso e se deslocou até a Santa Casa de Campo Grande. No hospital o idoso contou que estava em casa quando, um homem desconhecido, que trabalha em uma obra em frente a sua residência, foi ao portão e pediu R$ 8,00.

O idoso atendeu o pedido e entregou o dinheiro. Porém, momentos depois, o homem voltou e pediu mais dinheiro, o que foi negado pela vítima.

Após a negativa, o suspeito começou a agredir o idoso com socos e pontapés, até que atingiu o idoso com um objeto desconhecido. A vítima ficou com hematomas no olho esquerdo e nariz e de acordo com a equipe médica, ele possuiu uma grave fratura no crânio e passará por mais exames, sendo avaliado por um cirurgião.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como lesão corporal dolosa e segue em investigação para identificar o suspeito e seu paradeiro. O idoso segue internado na Santa Casa.

