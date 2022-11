Jogos Escolares Brasileiros: dupla de MS começa com vitória

Ana Beatriz Sanches e Beatriz Sandim, dupla feminina de Mato Grosso do Sul, começaram com vitória Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) 2022, nesta quarta-feira (3), no Rio de Janeiro (RJ). Os estudantes do Estado já entraram em ação no futsal e vôlei de praia.

A chuva fina ininterrupta e o vento frio que tomaram conta da Cidade Maravilhosa, no feriado de Finados, não desanimaram as campo-grandenses Ana Beatriz e Beatriz. As meninas, que vestem o uniforme da Escola Sesi, venceram as mineiras do Colégio Educare Betim, por 2 sets a 0 (21×14 e 21×16), em arena montada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Também no vôlei de praia, Felipe Costa e João Victor Maciel (Escola Sesi) foram derrotados, por 2 sets a 0 (21×8 e 21×8), para a dupla sergipana do Instituto Dom Fernando Gomes, mas ainda têm chances de classificação.

Levando o nome da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, localizada na Aldeia Pirajuí, em Paranhos, as meninas do futsal feminino empataram em 2 a 2 contra a Escola Municipal Dr. Mário Vello Silvares, do Espírito Santo. Os gols da equipe de Mato Grosso do Sul foram marcados por Maikely Duarte e Julieta Montiel.

Os JEB’s

Jogos Escolares Brasileiros contam com oito modalidades voltadas a estudantes-atletas de 12 a 14 anos. As modalidades são: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, handebol, natação, tênis de mesa, voleibol e wrestling (luta olímpica). A novidade para essa edição é a inserção de modalidades demonstrativas como o surfe, skate e o breakdance.

Somando-se todas as etapas da competição, a delegação de Mato Grosso do Sul conta com 257 pessoas, sendo 202 atletas, 35 técnicos, nove auxiliares técnicos, nove oficiais e dois fisioterapeutas. Os demais blocos são: 5 de novembro (tênis de mesa); 8 de novembro (ciclismo, natação, atletismo, atletismo adaptado, badminton, handebol, voleibol) e 9 de novembro (wrestling e ginástica rítmica).

Com informações da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

