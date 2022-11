Em noite de festa do campeão, Palmeiras goleia Fortaleza

O Palmeiras é undecacampeão brasileiro. De maneira incontestável, o clube fez uma bela jornada e dominou praticamente o campeonato inteiro. Na noite de ontem (3) o Verdão goleou o Fortaleza por 4 a 0, no Allianz Arena e consagrou a festa.

É O QUÊ? É O QUÊ? É O QUÊ? HEEEEEEEN-DEEEEEEEE-CAAAAAAAAAAAAAAAAA! FIM DE PAPO NO ALLIANZ PARQUE! TODO MUNDO JÁ SABIA, MAS AGORA O GRITO É EM CASA, EM #FAMÍLIAPALMEIRAS: O BRASIL É ALVIVERDE PELA 11ª VEZ NA HISTÓRIA! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#TodosSomos11#AvantiPalestra pic.twitter.com/cKjf4Abzp1 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 3, 2022

Com dois gols de Rony, um de Dudu e um de Endrick, o Palmeiras confirmou o favoritismo em vitória por 4 a 0 contra o Tricolor do Ceará. Antes mesmo, se entrar em campo, o Alvi-verde era campeão, já que o segundo colocado, o Inter, havia perdido para o América-MG, o que impossibilitava que o clube ultrapassasse o Verdão.

Com o título, Abel Ferreira, que já era um dos maiores da história do Palmeiras, reforça o patamar com o campeonato que faltava. O técnico acumula os títulos mais importantes do futebol brasileiro, como duas libertadores, uma Copa do Brasil e, agora, um Brasileirão.

Como foi Palmeiras x Fortaleza

Desde que Wilton Pereira Sampaio autorizou o início da partida, o time de Abel fez valer o hino do clube e mostrou que tem uma “linha atacante de raça”. Abastecidos por um Scarpa inspirado, Dudu, Rony e Endrick brilharam e infernizaram a vida dos defensores do Fortaleza.

Aos 14 minutos da primeira etapa, com um passe açucarado de Gustavo Scarpa, Rony deu um toque na saída do goleiro Fernando Miguel, abrindo o placar para o Palmeiras. O Verdão não diminiui o ritmo e manteve a pressão no ataque.

O segundo gol saiu em um lançamento de Marcos Rocha para Dudu, e restou para o baixinho encobrir o goleiro do Tricolor em uma pintura. O Campeão Brasileiro continuou criando oportunidades em profusão, mas o terceiro saiu apenas na etapa final, aos dois minutos, quando Dudu cruzou rasteiro para a área, onde a bola passou por Endrick e Fernando Miguel antes de sobrar para Rony, que, com liberdade, conferiu.

Porém, ainda faltava o do garoto Endrick, que, aos 16 anos, fazia a sua primeira partida como titular. E o gol da joia do Palmeiras saiu aos 18 minutos. Dudu fez grande jogada pela ponta direita antes de cruzar para a área, onde o camisa 16 bateu de primeira. Este é o terceiro gol do jovem atacante em cinco partidas pelo profissional. Palmeiras quatro, Fortaleza zero.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.