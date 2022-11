Motociclista morre ao ser atingindo por veículo em conversão na MS-164

O motociclista Paulo Ribeiro Marçal, de 49 anos, morreu na noite de ontem (02) ao fazer uma conversão e ser atingindo por um veículo, na MS-164, em Ponta Porã, a 345 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo site Porã News, o acidente aconteceu por volta das 18h30, quando o motociclista tentou fazer uma conversão usando a faixa de divisão em local inapropriado no km-75 da MS-164, quando foi surpreendido por um veículo, de modelo Volkswagen Gol que vinha com um semirreboque. Ele foi atingindo violentamente, morrendo no local.

Ao site, o motorista do carro disse que o motociclista estava com o farol apago e não viu a vítima. Ele ainda disse que foi surpreendido, não dando tempo de reação, atropelando Paulo.

Equipes da Perícia Técnica foi acionada no local do acidente.