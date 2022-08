Idoso é detido após mostrar órgão genital para jovem deficiente em velório

Um idoso de 60 anos, foi detido na tarde deste domingo (21) em Campo Grande, após mostrar o órgão genital para um jovem de 22 que tem deficiência. O caso ocorreu em um banheiro onde estava sendo realizado um velório, na rua Presidente Ernesto Geisel, região Central.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem, que é portador de necessidades especiais, e no momento em que foi no banheiro o suspeito já estava no local. O idoso então mostrou o órgão genital a vítima, o segurou pelo braço e disse “vamos”.

A vítima, muito assustado, gritou por socorro, sendo amparado por pessoas que estavam no local para o velório. O idoso foi detido pelas pessoas para aguardar a chegada das equipes da polícia. Quando interrogado, o autor disse não ter cometido o ato, que estava muito bêbado e que havia entrado no velório errado.

O suspeito foi levado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e autuado por ato obsceno, ou seja, manifestação de cunho sexual praticada em local público ou aberto ao público, capaz de ofender o pudor médio da sociedade, configura o crime de ato obsceno, presente no artigo 233 do Código Penal.

A pena para quem pratica esse crime é de detenção de três meses a um ano ou multa.